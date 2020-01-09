2020-01-09T18:52:08+03:00
Общество

Взрыв в Ухте: «Сначала небо озарилось оранжевым цветом, а потом бабахнуло»

Жители города сообщают о сильном грохоте и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Камеры видеонаблюдения зафиксировали зарево пожара. Фото Константина ПаршаковаКамеры видеонаблюдения зафиксировали зарево пожара. Фото Константина Паршакова
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В Ухте сегодня, 9 января, примерно в 16:45 произошло чрезвычайное происшествие. Жители города сообщают о взрыве, который прозвучал со стороны нефтеперерабатывающего завода. Он был такой силы, что в Ухте на минуту стало светло, как днем, а по улицам прокатилась взрывная волна.

Люди делятся в соцсетях скудной информацией об увиденном. Горожане констатируют — хлопок был такой силы, что тряхнуло близлежащие дома.

«У мамы диван отодвинулся со стены», «Думал, что окна вылетят от взрыва», «Все цветы с подоконника упали», «Сначала все небо окрасилось оранжевым цветом, а потом последовал взрыв», «На улице Дежнева вылетели окна», «На Заводской здание вздрогнуло», «За городом все небо осветило», «В Сосногорске слышали» - пишут люди.

В отделе информации и связей с общественностью ухтинской администрации рассказали, что взрыв случился на территории нефтеперерабатывающего завода.

- Пока официальной информации точной нет. Возник пожар. Выехали службы. Идет тушение, - сообщил заведующий отделом Евгений Грох.

Как позже стало известно, 9 января в 16:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Коми поступила информация о пожаре. На место взрыва в район НПЗ выехали все подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению привлечены силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 38 человека и 9 единиц техники.

- В 17. 08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. Общая площадь пожара 1000 квадратных метров, - сообщает МЧС по Коми.

Ухтинцы в соцсетях делятся фото и видео зарева, которые видно со всех точек Ухты. «Люди в панике», - пишут горожане. До поступления официальной информации люди писали, что в пожаре пострадали 50 человек. К счастью, эта информация не подтвердилась. В ЧП пострадал один человек — он госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе регионального МЧС.

Мы будем следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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