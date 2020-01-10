МЧС по Коми: «Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидирован»

После 21:00 9 января на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошла разгерметизация емкостей с горючей жидкостью, что привело к многочисленных взрывам. Они сотрясали Ухту и сеяли панику. Однако огнеборцы сумели ликвидировать пожар после полуночи, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

- В ходе тушения пожара из-за активного горения и высоких температур произошла разгерметизация четырех емкостей. Была проведена пенная атака, которая позволила снизить температуру и давление в резервуарах. В 00:07 пожар был ликвидирован на площади 800 квадратных метров, - констатирует МЧС по Коми.

Сейчас огнеборцы проводят обволование и «проливку» территории. На месте работает лаборатория по замеру ПДК (предельно допустимой концентрации), превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться сегодня, 10 января. Ситуация находится на контроле МЧС России. Пресс-служба главы Коми добавляет, что мероприятия по ликвидации последствий инцидента координирует оперативный штаб, созданный на месте аварии по поручению губернатора. Угрозы безопасности жителей Ухты нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.komi.kp.ru/video/embed/753873" frameborder="0"></iframe> Взрывы на НПЗ в Ухте.Согласно пресс-службе МЧС России, после взрывов пожар был окончательно ликвидирован

Напомним, что информация о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте поступила 9 января в 16:45. На место выехали все пожарные расчеты, прибыл пожарный поезд из Сосногорска. Позже стало известно, что возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива на НПЗ. После этого появилась первая версия причины пожара: возгорание могло случиться из-за взрыва емкости с присадками.

Около 21:00 жители Ухты услышали еще несколько взрывов, после которых небо озарили столбы пламени. Позже стало известно, что лопнули четыре резервуара с горючей жидкостью - их содержимое вылилось и воспламенилось. Яркие вспышки в виде грибовидных пламенных облаков были видны из разных точек Ухты. Люди сообщали о невероятном грохоте, который сотрясал Ухту. Он вселял в них страх и ужас.

- Очень страшно. Не думала, что такое можно увидеть своими глазами и услышать своими ушами, а не по телевизору. Прям такая волна прошла! Дети сильно испугались, - пишет Елена Л.

Между тем, перепуганные жители не забывали фотографировать последствия возгорания. В соцсетях можно обнаружить сотни снимков «апокалипсиса» в Ухте. На данный момент известно, что во время первого взрыва, прогремевшего в 16: 45, пострадал один человек - 40-летний обходчик. У него диагностировали ожог лица и травму груди. Мужчина находится в реанимации, но угрозы его жизни нет.

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