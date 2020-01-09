Дым от мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте уносит в сторону от города

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, где в 16:45 произошел взрыв и начался пожар, создан оперативный штаб. Пресс-служба главы Коми сообщает, что угрозы населению нет, так как завод находится на окраине Ухты в отдалении от жилых домов и мест массового скопления людей.

- Единственное – в километре находится торговый центр «Ярмарка». Мы подстраховались и эвакуировали из него людей. Сейчас там никого нет. Выставлено оцепление. Ветер дует от города, дым уходит в сторону, - рассказал ухтинский градоначальник Магомед Османов.

Между тем, жители станции Пожня, которая находится в 20 километрах от Ухты, сообщают, что на улице сильно пахнет гарью.

Огнеборцы до сих пор борются с последствием возгорания - к месту происшествия стянуты все экстренные службы, пожар тушат 78 человек. Дополнительно в помощь огнеборцам прибыл железнодорожный пожарный поезд из Сосногорска. Как сообщало МЧС по Коми, возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. Общая площадь пожара 1000 квадратных метров.

Ухтинцы в соцсетях делятся фото и видео зарева, которые видно со всех точек Ухты. «Люди в панике», - пишут горожане. До поступления официальной информации люди писали, что жертвами пожара стали 50 человек. К счастью, эта информация не подтвердилась. В ЧП пострадал один человек — он госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе регионального МЧС. По предварительной информации, это обходчик, который проходил в непосредственной близости от эпицентра возгорания. Следователи организовали доследственную проверку.

"КП-Коми" продолжает следить за развитием событий.

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