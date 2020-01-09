2020-01-09T18:49:22+03:00
Общество

МЧС по Коми о взрыве в Ухте: «На пожаре пострадал один человек, он госпитализирован»

Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Всю Ухту осветило зарево пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Фото Артема Уляшева.Всю Ухту осветило зарево пожара на нефтеперерабатывающем заводе. Фото Артема Уляшева.
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Появилась первая официальная информация о жутком взрыве, который прогремел в Ухте. Пострадал один человек — он госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе регионального МЧС.

Информацию по пострадавшему подтверждает мэр Ухты, который сейчас находится на месте происшествия. Он добавил, что угрозы для населения нет.

- В результате ЧП есть один пострадавший - 15 процентов ожогов тела. МЧС работает по локализации огня, пока возможны еще взрывы, - сообщил градоначальник ухтинской газете «НЭП».

Напомним, что 9 января в 16:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Коми поступила информация о пожаре. На место взрыва в район НПЗ выехали все подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона. К тушению привлечены силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций - 48 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России – 38 человека и 9 единиц техники.

- В 17. 08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. Общая площадь пожара 1000 квадратных метров, - сообщает МЧС по Коми.

Ухтинцы в соцсетях делятся фото и видео зарева, которые видно со всех точек Ухты. «Люди в панике», - пишут горожане. До поступления официальной информации люди писали, что в пожаре пострадали 50 человек. К счастью, эта информация не подтвердилась.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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