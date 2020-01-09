2020-01-09T20:36:27+03:00
Общество

При взрыве на НПЗ в Ухте обходчику обожгло лицо

Сейчас он находится в реанимации городской больницы
Дарья ЮДИНА
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Сейчас пострадавший при взрыве на НПЗ в Ухте находится в реанимацииСейчас пострадавший при взрыве на НПЗ в Ухте находится в реанимацииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минздрав Коми рассказал о состоянии 40-летнего мужчины, пострадавшего при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Мужчине обожгло лицо, но врачи сообщают, что серьезной угрозы зрению нет.

40-летний обходчик сейчас находится в реанимационном отделении Ухтинской городской больницы, за ним наблюдают специалисты. У него ожог лица (до пяти процентов тела) и травма груди. До утра 10 января пострадавший мужчина останется в реанимации.

Напомним, что пожар на заводе мог начаться из-за взрыва емкости. Сейчас на месте работают пожарные расчеты и следователи.

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Угрозы населению нет, так как завод находится на окраине города (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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