При взрыве на НПЗ в Ухте обходчику обожгло лицо

Минздрав Коми рассказал о состоянии 40-летнего мужчины, пострадавшего при взрыве на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте. Мужчине обожгло лицо, но врачи сообщают, что серьезной угрозы зрению нет.

40-летний обходчик сейчас находится в реанимационном отделении Ухтинской городской больницы, за ним наблюдают специалисты. У него ожог лица (до пяти процентов тела) и травма груди. До утра 10 января пострадавший мужчина останется в реанимации.

Напомним, что пожар на заводе мог начаться из-за взрыва емкости. Сейчас на месте работают пожарные расчеты и следователи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дым от мощного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте уносит в сторону от города

Угрозы населению нет, так как завод находится на окраине города (подробности)