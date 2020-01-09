На место взрыва на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте выехали следователи

По факту возгорания на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе организована доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

- 9 января при производстве работ произошло возгорание нефтепродуктов. На месте происшествия работают спасательные службы. Данные о пострадавших уточняются, - говорят следователи. Сейчас известно только об одном пострадавшем.

Начаты проверочные мероприятия. По их результатам в установленные сроки примут процессуальное решение. После ликвидации возгорания они осмотрят место происшествия. Пока на месте работают пожарные расчеты — 17 единиц техники и 78 человек.

Напомним, что 9 января в 16:55 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях МЧС России по Коми поступила информация о пожаре. На место взрыва в район НПЗ выехали все подразделения Ухтинского пожарно-спасательного гарнизона.

- Возгорание было обнаружено на установке гидродепарафинизации дизельного топлива. Общая площадь пожара 1000 квадратных метров, - сообщает МЧС по Коми.

Ухтинцы в соцсетях делятся фото и видео зарева, которые видно со всех точек Ухты. «Люди в панике», - пишут горожане. До поступления официальной информации люди писали, что в жертвами пожара стали 50 человек. К счастью, эта информация не подтвердилась. В ЧП пострадал один человек — он госпитализирован, находится в удовлетворительном состоянии, сообщили «КП-Коми» в пресс-службе регионального МЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

МЧС по Коми о взрыве в Ухте: «На пожаре пострадал один человек, он госпитализирован» Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода (подробности).

Появилось видео пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте

На место взрыва выехали все пожарные расчеты города (подробности).

Взрыв в Ухте: «Сначала небо озарилось оранжевым цветом, а потом бабахнуло»

Жители города сообщают о сильном грохоте и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода (подробности).