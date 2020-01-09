Версия взрыва на НПЗ в Ухте: "Пожар случился из-за взрыва емкости"

Сегодня в Ухте примерно в 16:45 случился взрыв на нефтеперерабатывающем заводе. Начался пожар. Сейчас на месте работают все пожарные расчеты города. Сообщается, что на место ЧП прибыл пожарный поезд:

— Никакой угрозы для жителей Ухты нет. Место возгорания находится на окраине завода, в отдалении от жилых домов и мест массового скоплении людей. В радиусе километра нет жилых домов. Единственное – в километре находится торговый центр «Ярмарка», мы подстраховались и эвакуировали из него людей. Сейчас там никого нет. Выставлено оцепление. Ветер дует от города, дым уходит в сторону, - рассказал мэр Ухты Магомед Османов.

По уточненным данным, причиной пожара стала взрыв емкости с присадками.

Напомним, что МЧС по Коми сообщило, что общая площадь пожара составила 1000 квадратных метров. Пострадал один человек.

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Возгорание произошло на территории нефтеперерабатывающего завода (подробности)