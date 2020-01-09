2020-01-09T23:58:34+03:00
Общество

На нефтеперерабатывающем заводе в Ухте произошел еще один взрыв: видео с места

Лопнули два резервуара с горючей жидкостью - их содержимое вылилось и воспламенилось
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - Valeria KurashovaФото - Valeria Kurashova
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Тушение возгорания на нефтеперерабатывающем заводе продолжается. По последним данным не выдержали задвижки двух резервуаров, что привело к очередному взрыву, пишет телепрограмма «День».

Около 21:00 жители Ухты услышали еще два громких хлопка. Позже стали известно, что лопнули два резервуара с горючей жидкостью - их содержимое вылилось и воспламенилось. Огнеборцы продолжают бороться с открытым пламенем. Около 22:24 очевидцы сообщили, что на заводе произошел еще один взрыв - четвертый по счету.

Напомним, что около 16:45 жители Ухты почувствовали мощные толчки, небо озарилось оранжевым цветом и стало светло, как днем. Оказалось, что на нефтеперерабатывающем заводе произошел взрыв. Пожарные расчеты незамедлительно отправились на место - сейчас возгорание тушат 78 человек. Обеспокоенные очевидцы с места события сообщают, что зарево над нефтеперерабатывающим заводом поднимается все выше.

Тушение пожара на НПЗ в Ухте - видео Павла Маркова.

В соцсетях ухтинцы говорят о панике и страхе радиации. Глава Ухты опроверг домыслы - угрозы жителям города нет. На данный момент известно, что во время первого взрыва, прогремевшего в 16: 45, пострадал один человек - 40-летний обходчик. У него диагностировали ожог лица и травму груди. Мужчина находится в реанимации, но угрозы его жизни нет. Мы будем следить за развитием событий.

Полная хронология ЧП в Ухте вот ЗДЕСЬ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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