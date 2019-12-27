Кому и зачем нужна цифровизация в Коми? Рассказывает МегаФон

Сети связи в обществе сродни нервной ткани в живом существе – чем сложнее устройство организма, тем плотнее, тоньше и многозадачнее должна быть сеть. Современная телеком-инфраструктура каждые 2-3 года совершает скачок в своем развитии и, как машина времени, делает будущее настоящим. 2019 год не стал исключением. О цифровизации в Республике, технологиях будущего и «старом-добром» интернете рассказал Александр Канев, директор МегаФона в Коми.

- Технологии связи развиваются очень быстро, но еще быстрее мы привыкаем в хорошему – к тому, что интернет «летает», смартфоны снимают не хуже профессиональных камер, а личный авто можно заводить с помощью приложения. Чем связисты могут удивить сегодня?

– Вы все верно отметили. Сегодня мы внедряем то, что завтра и послезавтра будет у каждого. На ближайшие годы правительством страны и операторами связи взят курс на цифровизацию. И в этот раз речь не идет о том, чтобы у каждого жителя Республики появился смартфон или другой личный гаджет. Сейчас наша общая задача – внедрять на предприятиях региона, государственных, социальных, культурных объектах как можно больше цифровых решений, чтобы нам всем стало удобнее и комфортнее жить.

- Тогда расскажите, какие важные проекты удалось реализовать в уходящем году?

– Одна из важнейших и при этом близких каждому сфер для применения новых технологий – это сфера ЖКХ. Ежедневно мы пользуемся ее плодами и не замечаем их, пока все исправно. Любой сбой заставляет быстро почувствовать, как нам нужна горячая вода, электричество или своевременный вывоз мусора.

Как раз с последним вопросом и связан самый крупный проект этого года. Речь идет о внедрении интеллектуальной транспортной системы для вывоза твердых бытовых отходов. Мы разработали финансово-выгодную для заказчика модель, поставили и оснастили 25 большегрузных машин. Каждая из которых оборудована датчиком расхода топлива, навигатором и камерами наружного контроля. Плюс оснащена программным обеспечением, которое позволяет выстраивать оптимальные маршруты с точки зрения затрат времени и расхода ГСМ, отслеживает историю поездок, контролирует факт забора мусора.Услуга была предоставлена «под ключ», заказчик получил технику с полной цифровой начинкой, ПО, доступом к интеллектуальной платформе и гарантийным обслуживанием.

В этом проекте Мегафон выступил интегратором – скомплектовал, с привлечением нескольких поставщиков, тот формат спецтранспорта, который отвечал бы целям клиента.

Я правильно понимаю, что в подобных проектах МегаФон выходит за рамкистандартного поставщика услуг связи?

– Все верно. Мы позиционируем себя как оператор цифровых возможностей, и сегодня эти возможности гораздо шире, чем звонки и мобильный интернет. Во многих регионах России МегаФон выступает партнером в реализации государственной программы по развитию цифровой экономики. Я рад и даже горд, что и в Республике Коми нам удается воплощать в жизнь крупные проекты этой сферы.

- Неужели цифровизация нужна всем? Может, сферы ее внедрения все-таки ограничены?

– Если честно, я не вижу сфер жизни, где были бы не нужны цифровые технологии. Даже собаке, о которой хозяева заботятся, не помешает«умный» ошейник, который с помощью SIM-карты всегда покажет, где находится питомец. Чайник, который можно вскипятить, подъезжая к дому, и забытый утюг, который выключается с помощью команды с мобильного – это уже избитые, но наглядные примеры. Можете быть уверены, цифровизация производств, сферы обслуживания, городского и коммунального хозяйства изменит нашу жизнь гораздо больше, чем «умный» чайник на кухне. Из таких мелочей, как регулировка сигнала светофоров в зависимости от загруженности дороги, «умное» городское освещение, которое подстраивается под смену темного и светлого времени суток, интеллектуальные парковки и многое другое, складывается комфортная жизнь в городе и эффективное использование ресурсов. Подобные проекты МегаФон реализовал в нескольких городах России, первые шаги к этому в нашем регионе мы тоже делаем.

Александр Канев: "Даже собаке, о которой хозяева заботятся, не помешает«умный» ошейник, который с помощью SIM-карты всегда покажет, где находится питомец".

- А бизнес региона готов к таким переменам?

– Признак повышения цифровой грамотности бизнеса – это то, что названия «Виртуальная АТС», «умная» телефония, «Мультифон Бизнес» никого не удивляют. Все эти сервисы входят в стандартный пакет даже начинающего предпринимателя, не говоря уже о тех, кто на рынке давно. Значит, следующий шаг – цифровизация производства, уже близко.

- Наверное, популярный в этом году вопрос – когда в Сыктывкаре будет 5G?

– Да, вопрос популярный, и когда мне его задают, я спрашиваю – а вам лично зачем 5G? Что вы будете с ним делать? За сетями 5G, безусловно, большое будущее, они актуальны в крупных городах, там, где количество датчиков будет в несколько раз превышать количество жителей. Здесь, как и в любом вопросе, действует принцип необходимого и достаточного. Каждой технологии свое время и место.Например, в тайге, где проложен трубопровод, и за его состоянием следят датчики, связь 2G подходит гораздо больше, чем все последующие. У нее больше радиус действия, а значит, ниже затраты на установку. Для активных пользователей мобильного интернета сейчас достаточно 20-30 Мбит/с LTE, да и пользовательских устройств, которые поддерживают 5G, пока еще просто очень мало.

Наша главная задача как оператора – обеспечить оптимальную технологию под требования любого абонента. Для жителей Республики – это быстрый 4G-интернет, для корпоративных клиентов – цифровые сервисы с удобным интерфейсом, для муниципалитетов и крупных предприятий – Интернет вещей. Все это у нас есть.