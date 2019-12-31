Участником смертельного ДТП под Сыктывкаром был таксист

Участником вчерашнего смертельного ДТП в местечке Емваль под Сыктывкаром был таксист. Он умер вместе с пассажиром.

Напомним, что 30 декабря примерно в 20 часов на 30-м километре дороги Сыктывкар-Эжва случилась авария. Водитель Renault Logan ехал со стороны Эжвы в столицу Коми. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Highlander.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault Logan. Водителя и пассажира Toyota госпитализировали с места аварии с травмами различной степени тяжести.

Недавно обстоятельства ДТП уточнили. Подтвердилась информация о том, что в ДТП участвовал таксист: он погиб вместе со своим пассажиром. Сведения о том, что дорогу почистили уже после аварии, опровергли: по словам очевидцев, на трассе за 15 минут до происшествия работали снегоуборочные машины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сыктывкарской «долине смерти» страшная авария унесла жизни двух человек

Еще двое госпитализированы (подробности)