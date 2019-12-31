2019-12-31T14:48:56+03:00
Общество

Участником смертельного ДТП под Сыктывкаром был таксист

Он погиб вместе со своим пассажиром
Дарья ЮДИНА
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Фото ГИБДД СыктывкараФото ГИБДД Сыктывкара
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Участником вчерашнего смертельного ДТП в местечке Емваль под Сыктывкаром был таксист. Он умер вместе с пассажиром.

Напомним, что 30 декабря примерно в 20 часов на 30-м километре дороги Сыктывкар-Эжва случилась авария. Водитель Renault Logan ехал со стороны Эжвы в столицу Коми. Не справившись с управлением, он выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Highlander.

В результате столкновения погибли водитель и пассажир Renault Logan. Водителя и пассажира Toyota госпитализировали с места аварии с травмами различной степени тяжести.

Недавно обстоятельства ДТП уточнили. Подтвердилась информация о том, что в ДТП участвовал таксист: он погиб вместе со своим пассажиром. Сведения о том, что дорогу почистили уже после аварии, опровергли: по словам очевидцев, на трассе за 15 минут до происшествия работали снегоуборочные машины.

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Еще двое госпитализированы (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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