В 2020 году в Коми откроют 10 новых школ и детских садов

В 2020 году в Коми планируют открыть 10 новых школ и детских садов. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной политики Коми Наталья Якимова.

Так, в 2020 году запланирован ввод в эксплуатацию двух школ в Сыктывкаре – на 1200 мест по улице Петрозаводской и на 600 мест по улице Новозатонской (поселок Краснозатонский). Детский сад на 270 мест планируют открыть в 3а микрорайоне Эжвинского района столицы.

Как передает БНК, новые школы и детсады появятся в Сысольском, Усть-Куломском, Сыктывдинском, Вуктыльском, Ижемском и Троицко-Печорском районах. В 2019 году в детских садах Коми ввели 160 новых мест, а в школах – 1667.

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