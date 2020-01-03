2020-01-03T18:48:36+03:00
Общество

Врачам, переехавшим в села Коми, будут платить по два миллиона

Выплаты увеличили вдвое
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Фото: пресс-служба Минздрава КомиФото: пресс-служба Минздрава Коми
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В 2020 году выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в селах Коми будут увеличены вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Так, врачи, прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на единовременную компенсационную выплату в размере двух миллионов рублей, фельдшеры – на миллион рублей. На эти цели выделят 83 миллиона рублей.

Выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим (переехавшим) на работу в города с населением до 50 тысяч человек, сохранятся в размере 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Медики должны отработать не менее пяти лет по месту заключения договора.

В 2019 году по указанным программам в республику привлекли 35 специалистов (30 врачей и 5 средних медицинских работников). Причем в 2019 году снято возрастное ограничение для земских докторов и фельдшеров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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