Врачам, переехавшим в села Коми, будут платить по два миллиона

В 2020 году выплаты участникам программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» в селах Коми будут увеличены вдвое. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Коми.

Так, врачи, прибывшие (переехавшие) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, могут рассчитывать на единовременную компенсационную выплату в размере двух миллионов рублей, фельдшеры – на миллион рублей. На эти цели выделят 83 миллиона рублей.

Выплаты врачам и фельдшерам, прибывшим (переехавшим) на работу в города с населением до 50 тысяч человек, сохранятся в размере 1 миллион рублей для врачей и 500 тысяч рублей для фельдшеров. Медики должны отработать не менее пяти лет по месту заключения договора.

В 2019 году по указанным программам в республику привлекли 35 специалистов (30 врачей и 5 средних медицинских работников). Причем в 2019 году снято возрастное ограничение для земских докторов и фельдшеров.