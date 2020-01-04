По состоянию на конец 2019 года в Коми продолжает сокращаться население, естественная убыль составила 1658 человек. Об этом свидетельствуют данные Комистата.

С января по октябрь в республике родилось за отчетный период 6672 человека, а умерло 8330. Таким образом, естественная убыль составила 1658 человек. В 2018 году этот показатель был ниже – 1025. При этом наибольший разрыв отмечается среди городского населения.

Основные причины смерти – болезни системы кровообращения (46,7 %), наличие новообразований, в том числе и злокачественных опухолей (34,1 %) и внешнее воздействие (11,2 %). В последнем большее число смертей приходятся на самоубийства (2,1%), случайные отравления алкоголем (1,7%), убийства (1,0%), ДТП (0,8%), трагедии на воде (0,6 %).

На численность населения повлияла и миграция. За январь-октябрь 2019 года в республику прибыло 24932 человека, а выехало 31311. Миграционная убыль составила 6379 человек. В 2018 году этот показатель был ниже – 7226 человек.

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