На плато Маньпупунер установят солнечные электростанции

В этом году на плато Маньпупунер планируют установить солнечные электростанции. Об этом сообщили в пресс-службе Печоро-Илычского заповедника.

В прошлом году две солнечные электростанции установили на кордонах Шежым Печорский и Усть-Ляга. Перевод кордонов на возобновляемые источники энергии назвали одним из значимых для заповедника событий 2019 года. Ранее электричество вырабатывалось бензиновыми генераторами, загрязняющими окружающую среду своими выхлопами. Кроме того, из-за дороговизны топлива электричество на кордонах было всего несколько часов в сутки. После ввода в эксплуатацию солнечной станции потребность в использовании бензинового генератора значительно снизилась.

Установка автономных электростанций на кордонах резко улучшила жилищно-бытовые условия госинспекторов и посещающих эти кордоны туристов. Так, энергии, вырабатываемой батареями, достаточно для работы устройств связи, компьютера, постоянного электрического освещения. Времена, когда на кордонах коротали вечера при свете керосиновой лампы, уходят в прошлое.

Кроме того, заповедник закупил и установил солнечную электростанцию в доме инспекторов на плато Маньпупунер. Однако она не обеспечивала полностью нужды в электроэнергии, и приходилось время от времени запускать бензиновый генератор. Поэтому станцию на плато решили модернизировать. В этом году там планируют установить оборудование.

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