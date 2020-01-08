В Усинске водители выстроили из своих авто символ года

В понедельник, 6 января, в Усинске состоялся большой флешмоб среди автолюбителей: они выстроили из машин гигантский символ 2020 года. Об этом сообщается в социальных сетях.

Флешмоб прошел на местном автовокзале. Десятки машин выстроились в огромный символ в виде головы крысы, цифры 20 и снежинки. Они сфотографировали результат, а затем запустили фейерверк.

– Спасибо всем, оказавшим помощь в приобретении фейерверка – такого красочного финального аккорда у нас еще не было! – говорится в сообщении.

Организаторы также поблагодарили городские власти, Деда Мороза, пилота дрона, руководство «Северной нефти» и многих других.

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Они сфотографировались на фоне собственного инвентаря с высоты птичьего полета (подробнее)