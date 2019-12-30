Коми заняла 11 место в рейтинге по популярности шампанского в новогодние праздники

Эксперты «РИА Новостей» составили рейтинг российских регионов по популярности шампанского в новогодние праздники. Коми заняла в нем 11 место.

При составлении рейтинга учитывалось количество бокалов, выпиваемых в среднем одним жителем региона во время новогодних каникул. В Коми люди выпивают около трех бокалов за это время. Также эксперты указали, что за новогодние каникулы в республике уходит почти треть от количества шампанского, потребляемого за весь год 28,2 процента.

В Ненецком автономном округе, занявшем первое место в рейтинге, выпивают больше четырех бокалов за праздничные выходные. На последнем месте Чеченская республика. Её жители пьют меньше чайной ложки шампанского за праздничные выходные.

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