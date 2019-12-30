2019-12-30T15:36:49+03:00
Общество

В Эжве прохожие обнаружили труп мужчину в луже крови

Предположительно, он упал с большой высоты
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Эжвинском районе Сыктывкара мужчина выпал из окна многоэтажного дома и разбился насмерть, сообщили на станции скорой помощи Сыктывкара.

Происшествие случилось два дня назад - поздним вечером 28 декабря. Около дома №28 по проспекту Бумажников прохожие обнаружили пожилого мужчину в луже крови. Приехавшие на вызов медики констатировали смерть и сообщили о чрезвычайном происшествии в полицию.

Медики констатировали - характер травм указывает на падение с большой высоты: ноги и руки переломаны, лицо разбито, в глазах скопилась кровь. Предполагается, что он мог выпасть с окна девятого этажа. Правда, никто из прохожих не видел момента падения и не смог опознать погибшего. Что произошло с мужчиной, предстоит выяснить следователям СУ СК России по Коми. Они уже проводят проверку по этому случаю.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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