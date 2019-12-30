В Минздраве рассказали о состоянии девушки, которую зверски изрезали ножом в Ухте

Состояние 23-летней ухтинки, которую изрезал ножом 52-летний злоумышленник, остается по-прежнему тяжелым. Об этом сообщают в региональном Минздраве.

27 декабря девушку бортом санавиации госпитализировали из Ухтинской городской больницы №1 в Коми республиканскую клиническую больницу. С пятницы она находится под наблюдением сыктывкарских врачей. Правда, пока состояние девушки по-прежнему тяжелое, ей предстоит долгое лечение. Парень девушки верит, что его возлюбленная поправится: «Эльвира - сильная девочка. Мы все за нее молимся».

Напомним, вечером 25 декабря подозреваемый в разбойном нападении не менее десяти раз ударил беззащитную ножом, обчистил кассу, а после просто оставил жертву истекать кровью. Спустя сутки мужчину выследили и арестовали. На допросе 52-летний мужчина признался, что совершил преступление ради наживы. Цена здоровья молодой продавщицы - 3 тысячи рублей. Расследование уголовного дела продолжается.

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