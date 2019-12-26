Парень ухтинки, на которой отморозок напал в магазине: «Помолитесь за нее»

Чудовищный случай нападения на молодую продавщицу в Ухте всколыхнул небольшой город. 25 декабря неизвестный отморозок напал на 23-летнюю девушку и нанес ей с десяток ударов ножом. Сегодня, 26 декабря, бортом санавиации ее планируют доставить в Сыктывкар. Но пока девушка до сих пор находится в Ухте, так как погода нелетная, сообщил «КП-Коми» молодой человек пострадавшей.

- Она по-прежнему в тяжелом состоянии, но в сознании. Ее планировали госпитализировать бортом санавиации в Сыктывкар, но еще не увезли, потому что погода не летная. Жду информации, ожидание без определенности убивает меня. Очень верю, что она поправится. Молюсь за нее! Просто не представляете, как это сложно! Я очень прошу, что все люди, которые ее знают, помолились за нее! - рассказал «КП-Коми» молодой человек пострадавшей девушки.

Напомним, что жуткое видео нападения на девушку-продавщицу в Ухте опубликовала информационная программа «День». Неизвестный отморозок не менее десяти раз ударил беззащитную ножом, обчистил кассу, а после просто оставил жертву истекать кровью. Нападение произошло 25 декабря около 18 часов в овощном ларьке Ухты.

Личность злоумышленника и его местонахождение устанавливаются. Приметы напавшего мужчины: на вид 40-50 лет, был в очках, есть седые усы и борода. Если вам что-то известно о местонахождении этого мужчины, просим сообщить по телефону: 02, 112, 8 (8216) 79-19-63, 79-19-69.

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Пострадавшая девушка истекала кровью, а отморозок просто перешагнул через нее (подробности).