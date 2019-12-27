Ухтинку, которую изрезали ножом, бортом санавиации доставляют в Сыктывкар

Чудовищный случай нападения на молодую продавщицу в Ухте всколыхнул небольшой город. 25 декабря неизвестный отморозок напал на 23-летнюю девушку и нанес ей с десяток ударов ножом. В эти минуты бортом санавиации ее транспортируют в Сыктывкар, сообщил «КП-Коми» молодой человек пострадавшей из аэропорта.

- Все хорошо, сейчас Элю транспортируют. Скоро она будет в Сыктывкаре. Вчера доставить ее в больницу столицы Коми не могли, так как погода была нелетной, - - рассказал молодой человек.

Парень верит, что девушка поправится. «Она сильная девочка. Просто надо немного подождать, чтобы состояние стабилизировалось». Он попросил всех, что знает Элю сходить в храм и помолиться за нее.

Вчера врачи оценивали состояние девушки как стабильно тяжелое. И немудрено. Оморозок, которого вчера вечером поймали сотрудники полиции, нанес беззащитной бессчетное количество ударов ножом. Как признался злоумышленник, он напал на девушку ради наживы. Цена здоровья 23-летней девушки — 3 тысячи рублей, которые он похитил из кассы. Поражает и его бездушие: на видеозаписи можно наблюдать, как мужчина несколько секунд постоял у истекающей кровью продавщицы, а после перешагнул через нее и покинул ларек.

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