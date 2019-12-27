2019-12-27T10:27:34+03:00
Общество

Ухтинку, которую изрезали ножом, бортом санавиации доставляют в Сыктывкар

Об этом «КП-Коми» сообщил молодой человек пострадавшей из аэропорта
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива КПФото из архива КПФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Чудовищный случай нападения на молодую продавщицу в Ухте всколыхнул небольшой город. 25 декабря неизвестный отморозок напал на 23-летнюю девушку и нанес ей с десяток ударов ножом. В эти минуты бортом санавиации ее транспортируют в Сыктывкар, сообщил «КП-Коми» молодой человек пострадавшей из аэропорта.

- Все хорошо, сейчас Элю транспортируют. Скоро она будет в Сыктывкаре. Вчера доставить ее в больницу столицы Коми не могли, так как погода была нелетной, - - рассказал молодой человек.

Парень верит, что девушка поправится. «Она сильная девочка. Просто надо немного подождать, чтобы состояние стабилизировалось». Он попросил всех, что знает Элю сходить в храм и помолиться за нее.

Вчера врачи оценивали состояние девушки как стабильно тяжелое. И немудрено. Оморозок, которого вчера вечером поймали сотрудники полиции, нанес беззащитной бессчетное количество ударов ножом. Как признался злоумышленник, он напал на девушку ради наживы. Цена здоровья 23-летней девушки — 3 тысячи рублей, которые он похитил из кассы. Поражает и его бездушие: на видеозаписи можно наблюдать, как мужчина несколько секунд постоял у истекающей кровью продавщицы, а после перешагнул через нее и покинул ларек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Непрерывно колол ножом под истошные крики жертвы: видео жуткого нападения в магазине Ухты

Внимание - видео не для слабонервных - (подробности).

В Ухте ищут грабителя, порезавшего ножом 23-летнюю девушку-продавца

Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах нападения (подробности).

Парень ухтинки, на которую отморозок напал в магазине: «Помолитесь за нее»

«Ожидание без определенности убивает меня», - говорит молодой человек (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Морозы и снег: прогноз на последние выходные декабря в Коми
«Моя мама умирает». В Сыктывкаре мошенники рассылают в Instagram душераздирающие посты
Между Коми и Санкт-Петербургом в праздничные дни будут ходить дополнительные поезда
Почему столица Коми утопает в снегу? Мэр Сыктывкара ответила на неудобные вопросы депутатов Госсовета
В Сыктывкаре начинает работу новый лоукостер
Стала известна дата прямого эфира губернатора Гапликова в соцсети «Вконтакте»
В последнюю неделю декабря в Коми похолодает
Под Воркутой жители заставили заменить уродливую елку
В Сыктывкаре определяют сильнейших молодых пауэрлифтеров
В Инте столкнулись два ВАЗа: пострадала женщина-водитель
В Сыктывкаре отремонтируют мемориал «Вечная слава»
Стали известны подробности погони в Сыктывкаре
В колонии-поселении в Коми разбился вахтер
В Сыктывкаре погоня за авто закончилась аварией
Защитники Шиеса победили в голосовании за культурных героев
При пожаре в Троицко-Печорске погиб 56-летний мужчина
Из сыктывкарского детсада сбежали две пятилетние девочки
Ухтинец вошел в пятерку лучших фотографов международного конкурса
Активисты хотят внедрить раздельный сбор отходов в Усть-Цилемском районе
В Сыктывкаре работница банка похитила более 21 млн рублей
Грядет похолодание: какую погоду обещают жителям Коми синоптики в эти выходные
В Коми мужчина в одних тапочках блуждал по тайге три дня, его нашли в сугробе
С 1 января 2020 года МРОТ в Коми вырастет на 850 рублей
Бесконечный снегопад: прогноз погоды в столице Коми от Гисметео
Жительницы Коми в среднем работают 30 часов в неделю
В Коми центр по профилактике и борьбе со СПИДом получил новое оборудование
Бизнесменам в Коми начнут возвращать деньги из оплаченных налогов
Сыктывкар переходит на дизайн-код: что изменилось в столице Коми?
Эксгибициониста из Усть-Цильмы оштрафовали на 500 рублей