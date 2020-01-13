2020-01-13T14:02:23+03:00
Общество

В Сыктывкаре 3 февраля перекроют Октябрьский проспект

Какой участок дороги будет закрыт для транспорта
Дарья ЮДИНА
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Стало известно, когда точно перекроют Октябрьский проспектСтало известно, когда точно перекроют Октябрьский проспектФото: Алексей БУЛАТОВ
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Октябрьский проспект в Сыктывкаре перекроют 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Из-за перекрытия на улицах Карла Маркса и Индустриальной улице ограничат остановку транспорта, чтобы увеличить пропускную способность дорог. По этим улицам автомобилисты будут объезжать закрытый участок Октябрьского проспекта (от улицы Орджоникидзе до улицы Красных Партизан).

Так, с 3 февраля вводится ограничение остановки по обеим сторонам на следующих участках автомобильных дорог:

– улица Карла Маркса от улицы Печорской до улицы Оплеснина;

– улица Индустриальная от улицы Печорской до места пересечения улицы Морозова и улицы Орджоникидзе.

Чтобы поддерживать дорогу на Индустриальной улице в нормальном состоянии, там каждую ночь будет работать грейдер. Также выравнивать дорогу будут на малой объездной от ТРЦ «Макси» до Дырноса. За этими участками МКП «Дорожное хозяйство» закрепит два грейдера.

Об изменениях в работе общественного транспорта и организации дорожного движения мэрия сообщит заранее.

Напомним, что Октябрьский проспект перекрывают по двум причинам: чтобы отремонтировать асфальт и чтобы заменить ветхий водовод и канализацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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