2019-12-28T18:17:44+03:00
Общество

Возле Республиканского стадиона в Сыктывкаре высадят 46 сибирских елей

На прилегающей территории установят лавочки и урны
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На реконструкцию потратят 2,7 миллиарда рублейНа реконструкцию потратят 2,7 миллиарда рублейФото: Дарья ЮДИНА
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В рамках реконструкции Республиканского стадиона в Сыктывкаре возле него высадят 46 сибирских елей. Об этом сообщили в пресс-службе Минстроя Коми.

Строительно-монтажными работ займется филиал Энергопроект Високоградня А.О. Белград в Сыктывкаре. Администрация выдала разрешение на строительство. Кроме того, власти столицы Коми разрешили вырубить деревья и кустарники в границах земельных участков, предоставленных для строительства объекта в безвозмездное пользование. Компенсационные выплаты превысили 466 тысяч рублей. Эти деньги перечислили в сыктывкарский бюджет.

В Минстрое отметили, что сквер рядом с площадкой под часами и сквер между запасным стадионом и жилой застройкой не входят в объем реконструкции объекта и не будут затронуты. В министерстве добавили, что в рамках реконструкции будут высажены деревья и появится газон. Кроме того, на прилегающей территории установят скамейки и урны. А вдоль улицы Карла Маркса планируют посадить 46 сибирских елей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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