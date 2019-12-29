В Воркуте бушует метель

Перед новогодними праздниками Воркуту накрыла метель. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день в Заполярье идет сильный снегопад. Кроме того, в городе дует юго-западный со скоростью 14-17 м/с. При этом порывы достигают 20 м/с. По данным синоптиков, теплая погода с обилием осадков сохранится все новогодние каникулы.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт отметила, что в график работы коммунальных служб города и поселков вносятся коррективы. По словам чиновницы, дорожникам и управляющим компаниям отдохнуть в праздники не получится.

– Ситуация находится на ежедневном контроле, будем делать все, чтобы горожане испытывали минимум дискомфорта от последствий циклона, – сказала Зиберт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Метель за пять дней до начала лета: снимки воркутинской пурги облетели интернет

Пользователи соцсетей сочувствуют жителям города (подробнее)