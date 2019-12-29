2019-12-29T18:06:49+03:00
Общество

В Воркуте бушует метель

Такая погода сохранится в течение всех новогодних праздников
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Фото: пресс-служба администрации ВоркутыФото: пресс-служба администрации Воркуты
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Перед новогодними праздниками Воркуту накрыла метель. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

На сегодняшний день в Заполярье идет сильный снегопад. Кроме того, в городе дует юго-западный со скоростью 14-17 м/с. При этом порывы достигают 20 м/с. По данным синоптиков, теплая погода с обилием осадков сохранится все новогодние каникулы.

Заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Ирина Зиберт отметила, что в график работы коммунальных служб города и поселков вносятся коррективы. По словам чиновницы, дорожникам и управляющим компаниям отдохнуть в праздники не получится.

– Ситуация находится на ежедневном контроле, будем делать все, чтобы горожане испытывали минимум дискомфорта от последствий циклона, – сказала Зиберт.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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