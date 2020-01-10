От выставки о советской цензуре до баттла поэтов: выходные в Сыктывкаре

Сегодня пятница, а значит пора строить планы на выходные 10-12 января. Предлагаем сыктывкарцам выдохнуть после погружения в рабочие будни: можно отправиться на выставку с произведениями Сальвадора дали, больше узнать о советской цензуре в "Револьт-Центре", порелаксировать на концерте в филармонии или понаблюдать за баттлом поэтов в "Маяковском".

ЧТО: Сыктывкарские поэты соберутся на первый баттл в 2020 году. На сцене выступят как старые, так и новые участники. В перерыве зрителей ждут розыгрыши призов, выступления от групп «Яблочный джем» и «Своя компания», фаер-шоу. Стоимость билетов — 100 рублей.

ГДЕ: Клуб «Маяковский» (Первомайская улица,70).

КОГДА: 10 января в 22 часа.

ЧТО: Филармония предлагает сыктывкарцам встретить старый Новый год со своими баритонами — Денисом Вертуновым, Владиславом Косаревым и Сергеем Плюсниным. Они порадуют зрителей опереточными хитами из произведений Имре Кальмана и Иоганна Штрауса, русскими романсами, песнями из фильмов и сочинениями европейской эстрады. Певцам поможет ансамбль «Асъя Кыа». Стоимость билетов — от 800 до 1200 рублей.

ГДЕ: Коми республиканская филармония (Улица Ленина, 61).

КОГДА: 10 января в 18 часов 30 минут.

ЧТО: Встряхнуться после долгих новогодних выходных поможет творчество Сальвадора Дали. Поразмышлять загадками от великого сюрреалиста можно на выставке в Нацмузее Коми. В экспозицию вошли 60 оригинальных графических произведений: литографии из серий «Кармен», «Приключения Алисы в Стране Чудес», «Далинианские лошади», иллюстрации к повести Педро Антонио де Аларкона «Треугольная шляпа» и триптих «Трилогия любви», заполучить который мечтают ценители творчества Сальвадора Дали со всего мира.

ГДЕ: Национальный музей Коми (Коммунистическая улица, 6).

КОГДА: 11 января с 10 до 17 часов.

ЧТО: Театр оперы и балета предлагает сыктывкарцам начать год с размышлений о любви. На следующей неделе там покажут «Танцы PRO» : миниатюры об отношениях мужчины и женщины на языке танца. Это произведение является лауреатом правительства Коми в области драматургии и сценического искусства, литературы и культуры.

ГДЕ: Театр оперы и балета (Коммунистическая улица, 33).

КОГДА: 18 января в 18 часов.

ЧТО: В субботу откроется выставка «А упало, Б пропало. Словник советской цензуры». За каждой буквой организаторы выставки спрятали публикации прессы или фрагменты фильмов или песен, которые иллюстрируют всю абсурдность и безжалостность советской цензуры. Вернисаж завершится чтением «Театральной повести» Игоря Бобракова. Она расскажет историю труппы студенческого театра, которая бросила вызов тоталитарному обществу и смогла победить. Повесть основана на реальных события, происходивших в Сыктывкаре в 70-х годах прошлого века. Вход на выставку в день открытия свободный.

ГДЕ: «Револьт-центр» (Первомайская улица, 149).

КОГДА: 11 января в 17 часов.

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