Роспотребнадзор Коми следит за состоянием воздуха в Ухте, где произошел взрыв на НПЗ

Управление Роспотребнадзора по Коми следит за состоянием воздуха в Ухте, где вчера на нефтеперерабатывающем заводе случился взрыв и пожар.

Специалисты взяли пробы с 20 до 21 часа 9 января. Результаты показали, что содержание вредных веществ (азота диоксид, диоксида серы, оксида углерода, сажи, метана) в воздухе не превышает установленных гигиенических норм.

Специалисты Роспотребнадзора обмениваются информацией с Управлением МЧС России по Коми и Коми ЦГМС. За состоянием воздуха продолжают следить. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

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