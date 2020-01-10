2020-01-10T15:04:00+03:00
Общество

Роспотребнадзор Коми следит за состоянием воздуха в Ухте, где произошел взрыв на НПЗ

Специалисты сообщают, что все нормально
Дарья ЮДИНА
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На снимке аспиратор УПРВ, предназначенный для проб воздуха и последующего лабораторного анализаНа снимке аспиратор УПРВ, предназначенный для проб воздуха и последующего лабораторного анализаФото: Иван ВИСЛОВ
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Управление Роспотребнадзора по Коми следит за состоянием воздуха в Ухте, где вчера на нефтеперерабатывающем заводе случился взрыв и пожар.

Специалисты взяли пробы с 20 до 21 часа 9 января. Результаты показали, что содержание вредных веществ (азота диоксид, диоксида серы, оксида углерода, сажи, метана) в воздухе не превышает установленных гигиенических норм.

Специалисты Роспотребнадзора обмениваются информацией с Управлением МЧС России по Коми и Коми ЦГМС. За состоянием воздуха продолжают следить. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Республике Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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