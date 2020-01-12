Волчицы ходят к кобелям на собачьи свадьбы в сыктывкарские поселки

Обитатели максаковских дач сообщают, что волчицы пытаются «соблазнить» местных кобелей. Звучит забавно, но местным жителям совсем не до смеха, пишет Трибуна.

Жительница Максаковки Елена Ширяева рассказала, что сейчас, когда и у собак, и у волков «свадебное» время, волчицы повадились к местным кобелям.

– У нас две собаки. С осени их держу на веранде. Выпускаю во двор по нужде и обратно подзываю. А нынче волчица поднялась на наше крыльцо и стала подзывать кобеля. Псы не отреагировали - лежали молча. Видимо, тоже испугались, - говорит Елена.

Известный корткеросский охотник Михаил Игушев отметил, что физиологически случки между волками и собаками вполне возможны.

- Собака – прямой потомок волка, и по набору хромосом у них все одинаково. Поэтому и те и другие могут приносить гибридное потомство. Щенки, как правило, рождаются 50 на 50, то есть половина чистокровных волчат, вторая половина – помесь, - говорит специалист.

Правда, подобное случается только в период течки. Одинокая волчица вполне может приманить собаку, если рядом с ней нет волка. То же самое происходит и с собакой, когда поблизости нет кобелей. Но есть один нюанс. У волков гон всегда происходит в одно и то же время – конец февраля и начало марта, у собак течки случаются по 2-3 раза в год. В остальные периоды волки рассматривают собак исключительно как добычу.

По словам экспертов, одомашнить волка почти невозможно. Было много экспериментов по приручению волков. Со взрослыми особями это не работает абсолютно. Если же взять крохотного волчонка и приложить огромное количество усилий для его социализации и выработки навыков, то можно добиться некоторых результатов. Волк будет менее труслив и более спокоен в обществе человека. Но никогда не станет «настоящей» собакой.

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