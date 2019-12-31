В Сыктывкаре составили онлайн-карту мест, где видели волков

В течение года 2019-го года волки исправно терроризировали населенные пункты Коми и убивали собак. Недавно они добрались до Сыктывкара. Житель столицы Коми под ником Dim Vortep решил составить карту мест, где видели серых хищников, чтобы вечером горожане обходили их стороной.

Онлайн-карта находится в открытом доступе. Сейчас на ней отмечено семь районов, где видели хищников. Волков замечали не только на окраине, но и недалеко от центра - в районе городского кладбища и на улице Пушкина.

Автор карты надеется, что она пригодится жителям столицы Коми. Надо отметить, что горожане изрядно напуганы, стараются не гулять по городу поздно и обходят темные улицы. Бдительность большинства выросла после трагического случая на Удоре, где волк загрыз 14-летнего ребенка в августе этого года. Он-лайн карту можно посмотреть вот здесь.

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Кроме того, им выделили путевку в санаторий-профилакторий (подробости).