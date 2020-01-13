В Воркуте и Печоре разбираются с мусорной проблемой

В Печоре и Воркуте разбираются с проблемой вывоза мусора. Главы местных администраций опубликовали соответствующую информацию у себя на страницах.

Так, глава печорской администрации Наталья Паншина сообщила, что в городе множество раз сменялся подрядчик, который отвечал за вывоз мусора. Сейчас за это отвечает ООО «Консул». Но ситуация пока оставляет желать лучшего. В связи с этим в администрации провели внеплановое совещание, на которое пригласили представителей управляющих компаний, регионального оператора и перевозчика.

- На совещании было принято решение — поручить перевозчику выполнять расчистку подъездных путей и подбор мусора. К этой работе ООО «Консул» уже приступил, работа по очистке площадок и вывозу ТКО производится круглосуточно. В свою очередь, администрация МР «Печора» делает все возможное для устранения этих проблем. Все мы видим, что и погода бывает суровая и техника ломается, поэтому и задерживается вывоз мусора. Также имеются долги у ООО «Ухтажилфонд» перед подрядчиками. И я, как глава района, прошу жителей высылать информацию и фотографии по состоянию площадок в группе «WhatsApp» по ниже указанным телефонам. Телефоны координаторов ООО «Ухтажилфонд»: 8-9121156078, 8-9129441556. 13 января 2020 года, вновь планируется провести совещание с участием руководства ООО «Ухтажилфонд». Очень надеюсь, что в ближайшее время порядок по «мусорному вопросу» будет наведен. В противном случае, у нас есть право обратиться от имени жителей в прокуратуру на некачественное выполнение услуги, - сообщила на своей странице «ВКонтакте» Наталья Паншина.

Мэр Воркуты Игорь Гурьев на своей странице «ВКонтакте» написал, что регоператор и управляющие компании должны привести контейнерные площадки в порядок до 15 января, территории вокруг них - до 1 февраля. После начнутся проверки, и если результаты будут неутешительными, то виновных начнут привлекать к административной ответственности.

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