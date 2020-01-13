2020-01-13T12:09:21+03:00
Общество

Жители Ухты бьют тревогу: «По кладбищу разгуливает медведь-шатун»

Правда, информация о выходе дикого животного не подтвердилась
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Анатолия ХлопотнюкаФото Анатолия Хлопотнюка
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Жители Ухты забили тревогу — по местному крохальскому кладбищу разгуливает медведь-шатун. Информацию передали в полицию, МЧС, Минприроды. На место выезжали специалисты, но ни мишки, ни следов его пребывания не заметили.

- Произведен осмотр места, следы медведя не обнаружены. Местные жители новость о выходе хищника не подтвердили, - сообщила администрация Ухты.

Взбудоражившая многих информация была доведена до охотников - они находятся в полной боевой готовности. Между тем, мэрия просит — если вы стали очевидцем выхода дикого животного, сообщите по телефону 112 или Единой дежурно-диспетчерской службы 75 27 57.

Жители Ухты рекомендуют не оставлять продукты на могилах, дабы не приучать косолапых к легкой пище. Тем более, что сообщения о выходе мишек на кладбища разных населенных пунктов Коми отнюдь не редки. Так, в прошлые годы диких животных видели на погостах Вуктыла, Айкино, Сосногорска и Сыктывкара.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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