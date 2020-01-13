2020-01-13T13:07:34+03:00
Общество

В Сыктывкаре экоактивисты почти километр несли на руках 78-летнюю женщину из леса до машины скорой

Горожанка упала на прогулочной трассе из-за обострения хронического заболевания, а активисты не могли пройти мимо
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива экоактивистовФото из архива экоактивистов
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12 января экоактивисты Сыктывкара и Айкино спасли пожилую женщину, которая упала на прогулочной трассе за базой «Динамо» из-за обострения хронического заболевания. Неравнодушные горожане почти километр несли ее на руках до машины скорой помощи.

- Сыктывкарские экоактивисты и мы, семья Лямовых из села Айкино, решили провести экобессрочку (децентрализованное протестное движение, выступает за прекращение строительства полигона Шиес — ред.) на лыжах. Катались и увидели, как на наших глазах упала одна из прогуливающихся пожилых женщин. Мы находились рядом, помогли ей подняться. У нее кружилась голова. Мы вызвали неотложку к базе «Динамо», но до нее нужно было еще дойти - скорая по лыжне бы не проехала, - рассказала участница операции по спасению женщины Валентина Исакова.

Так как женщина не могла передвигаться, то экоактивисты приняли решение донести ее до лыжной базы на руках.

- Пока несли, выяснили у дочери пострадавшей, что женщина страдает сахарным диабетом. Неотложка подъехала сразу же, как мы донесли женщину до места. Доложили о диагнозе фельдшеру. Оказалось, что у сыктывкарки гипогликемическое состояние. Медики оперативно оказали первую помощь - ввели внутривенно глюкозу. Женщине сразу полегчало. А мы были очень довольны: оказались в нужное время в нужном месте и приняли правильное решение! - подытожила Валентина.

Фото из архива экоактивистов

Фото из архива экоактивистов

На станции скорой помощи Сыктывкара «КП-Коми» рассказали, что вызов поступил в 12:05. 78-летней пациентке провели необходимую терапию, и она отказалась от госпитализации. Обострение хронического заболевания произошло во время прогулки в зимнем лесу с дочерью — стали подкашиваться ноги.

- Машине медиков практически невозможно заехать на прогулочные трассы. Спасибо населению, что помогли скорой помощи, - отметил заместитель главного врача службы «Скорой помощи» по Сыктывкару Лев Волков.

Фото из архива экоактивистов

Фото из архива экоактивистов

Отметим также, что сыктывкарская экобессрочка существует уже 230 дней. Экоактивисты встречаются ежедневно на Стефановской площади столицы Коми, где гуляют в ярких жилетах с эмблемами «Стоп Шиес». Так они выражают протест строительству самого большого в Европе мусорного полигона, который планируют возвести на границе Архангельской области и Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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