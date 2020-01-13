В Сыктывкаре в тройном ДТП погиб 62-летний мужчина

В Эжвинском районе Сыктывкара произошло тройное ДТП — столкнулись три иномарки. Пожилой водитель Kia Sportage умер до приезда скорой помощи. Причина его смерти уточняется, рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

ДТП произошло сегодня, 13 января, в 11:40. 62-летний водитель за рулем Kia Sportage ехал по Ухтинскому шоссе со стороны Сыктывкара в сторону Ухты. По неизвестным причинам он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двумя машинами — Toyota Land Cruiser и Nissan X-Trail.

Водитель Kia Sportage скончался. Причина его смерти устанавливается. Не исключено, что он почувствовал недомогание за рулем, что и стало причиной выезда на встречную полосу.

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