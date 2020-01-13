Во время пожара на заводе в Ухте сотрудники МЧС защитили 64 цистерны с нефтепродуктами

Во время страшного пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте сотрудники МЧС по Коми защитили нефтеэстакаду из 64 цистерн. Каждая из них могла увеличить масштабы происшествия. Тогда случилось восемь взрывов.

Напомним, что 9 января в 16:50 в Ухте на нефтеперерабатывающем заводе случились взрывы и начался пожар. Эхо взрывов почувствовали даже в Сосногорске. Возгорание началось в блоке водоприсадок. Во время инцидента пострадал один обходчик. Ему обожгло лицо. Также он получил травму груди. Сейчас мужчина находится в общей палате, его состояние стабильно.

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