2020-01-12T11:00:08+03:00
Общество

Мошенники собирают деньги пострадавшим на пожаре в Ухте

Информация не соответствует действительности - жертвой ЧП стал один человек: 40-летнему обходчику обожгло лицо
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Сети появилась информация о сборе средств для пострадавших от пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте, пишет PG11. Она не соответствует действительности - на ЧП пострадал один человек, всем необходимым он обеспечен, для него сбора средств не ведется.

- Горожан просят не обращать внимания на уловки мошенников и не жертвовать свои деньги. - пишет источник.

Напомним, 9 января около 17 часов на ухтинском нефтезаводе случился пожар, за которым последовала серия взрывов. Пламя удалось потушить на площади 800 квадратных метров только к полуночи.

Пресс-служба главы Коми добавляет, что мероприятия по ликвидации последствий инцидента координирует оперативный штаб, созданный на месте аварии по поручению губернатора. Угрозы безопасности жителей Ухты нет.

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Жители города сообщают о сильном грохоте и пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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