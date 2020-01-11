2020-01-11T09:56:09+03:00
Общество

В Коми определились с эмблемой для Чемпионата мира по хоккею с мячом

На конкурс отправили более 40 эскизов
Дарья ЮДИНА
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Логотип Чемпионата мира по бенди в Коми. Фото пресс-службы регионаЛоготип Чемпионата мира по бенди в Коми. Фото пресс-службы региона
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В Коми выбрали эмблему для Чемпионата мира по хоккею с мячом. Это сделала комиссия во главе с министром спорта Николаем Бережным, сообщает пресс-служба ведомства.

На суд конкурсной комиссии было представили более 40 эскизов от 11 участников. Работы приходили не только от жителей республики Коми, но из-за пределов региона.

На предварительном обсуждении выбрали четыре работы, из которых и определили эмблему-победительницу. Логотип выполнен в сине-зеленых национальных цветах республики, в центре которого суровый медведь –хозяин леса. Справа и слева от него — хоккейные клюшки и мяч. В символике также присутствует коми орнамент.

— Выбор у нас был очень сложным, как на предварительном этапе, так и в «финальной части». Но это, как раз говорит о том, что мы ответственно подошли к выбору эмблемы. Также, хочется отметить, что логотип предстоящего чемпионата мира был согласован и с Международной федерацией бенди, — отметил министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной.

Напомним, что Чемпионат мира по бенди должен пройти в Коми в 2021 году. Но примет ли республика международное соревнование или нет, пока неясно: из-за антидопинговых санкций WADA в отношении России Чемпионат в нашем регионе может и не состояться.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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