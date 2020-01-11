Смартфон против СПИДа

«Предупрежден, значит вооружен» говорят мудрые люди. «КП-Коми» с этим выражением полностью согласна. Предлагаем сохранить на свой смартфон электронную брошюру на тему «Будущее без ВИЧ/СПИДа: вопросы и ответы».

Что такое ВИЧ-инфекция и как ее предупредить? Что такое тест на антитела к ВИЧ? Зачем знать, болен или не болен человек ВИЧ-инфекцией? Где можно сдать тест и как не передается ВИЧ-инфекция?

Все слышали о ВИЧ и СПИДе, но мало кто знает подробности и ответы на многие вопросы. Чаще всего люди отмахиваются от этой темы, мол, это не про меня, меня это никогда не коснется. Да и читать про болезни порой совершенно не хочется.

В электронной брошюре «Будущее без ВИЧ/СПИДа: вопросы и ответы» мы собрали все основные сведения о ВИЧ, ВИЧ-инфекции и СПИДе, чтобы каждый смог сохранить полезные картинки и в любое удобное время познакомиться с информацией, а также поделиться брошюрой с друзьями.

Скачать брошюру можно ЗДЕСЬ.

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