В Сыктывкаре опять запретили митинг на Стефановской площади

Сыктывкарские активисты планировали провести митинг на Стефановской площади в это воскресенье, 12 января. Однако в очередной раз мэрия отказала в проведении мероприятия. Городской суд, где общественники пытались оспорить это решение, снова встал на сторону администрации.

Пресс-служба суда уточняет, что 30 декабря прошлого года в администрацию города поступило уведомление о проведении 12 января митинга на Стефановской площади на 75-100 человек. Мэрия отказала в проведении, так как территория, где собираются протестовать сыктывкарцы, входит в границы Конституционного суда. Согласно федеральному закону нельзя проводить митинги поблизости КС. Суд с доводами мэрии согласился.

Это не первая попытка активистов открыть Стефановскую площадь для митингов, где уже больше 10 лет запрещены любые протестные мероприятия. История табу на митинги и пикеты на Стефановской площади столицы Коми уходит корнями в 2008 год, когда появилось постановление администрации Сыктывкара о запрете на проведение любых публичных мероприятий в радиусе 50 м от входа в здания судов. В июле 2011 года Конституционный суд РК переехал в здание Госсовета Коми на площади. В этом же месяце мэрия внесла поправки в постановление, увеличив запретную зону до 150 м. Из-за переезда Конституционного суда Коми главная площадь столицы стала недоступной для митингующих. В 2012 году был принять республиканский закон, который закреплял запрет.

Все эти годы небольшая группа общественников продолжала выходить на площадь с требованием открыть ее для людей. 2019 год стал переломным. 30 апреля Европейский суд по иску Григория Каблиса признал запрет республиканских властей противоречащим 11 статье Европейской конвенции, которая гарантирует свободу мирных собраний. 1 ноября по жалобе активистки Веры Терешонковой Конституционный суд РФ признал запрет неконституционным. Он предписал властям Коми «не пытаться под любым предлогом изыскать причины» для отказа в согласовании мероприятий и подчеркнул, что у администрации нет прав для «введения абстрактных запретов». В СМИ это отразилось громкими заголовками - «Суд запрещает запрещать».

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