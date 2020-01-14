2020-01-14T11:30:11+03:00
Общество

В Коми пьяный сын воткнул ножницы в спину отца

За систематическое избиение родителей ему предстоит провести 7 лет в колонии общего режима
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КП
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В селе Зеленец Сыктывдинского района Коми 35-летний мужчина систематически избивал родителей. Пожилые люди терпели издевательства, пока однажды в состоянии подпития мужчина не воткнул в спину отца ножницы. Теперь дебоширу предстоит отсидеть 7 лет в колонии общего режима за истязательства, пишет пресс-служба прокуратуры по Коми.

Мужчина часто прикладывался к бутылке. Во время застолий он избивал родителей. Пенсионеры обращались за медицинской помощью, но в полицию не спешили. В апреле чаша их терпения переполнилась, когда дебошир воткнул ножницы в спину родного отца. Они пошли в МВД, на их сына завели уголовное дело.

Сыктывдинский районный суд назначил жителю Зеленца наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. С указанным приговором не согласилась сторона защиты, настаивая на невиновности в причинении истязаний. Однако Верховный суд Коми согласился с доводами государственного обвинителя и оставил приговор без изменения, а апелляционные жалобы – без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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