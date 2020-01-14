Администрация президента признала незаконным вывод земель из «Югыд ва», где собирались добывать золото

Очередная атака золотопромышленников на национальный парк «Югыд ва» была успешно отбита. Администрация президента вынесла вердикт, что готовящийся вывод земель под промышленные разработки незаконен, пишет Greenpeace.

Еще летом 2019 года компания «Голд Минералс», чей уставной капитал хранится в офшорах на Кипре, потребовала от Минприроды России вывести из нацпарка 50 тысяч гектаров для разработки месторождения «Чудное». Ученым «ВНИИ «Экология» (подведомственно Минприроды) даже было поручено подготовить обоснование для этого мероприятия.

В ответ на действия компании Greenpeace собрало больше 100 тысяч подписей россиян за сохранение «Югыд ва» и направило их в администрацию президента.

- Нам противостояли очень влиятельные люди, но благодаря поддержке огромного количества россиян нас услышали! В официальном ответе ведомства говорится: «Исключение части территории из границ национального парка противоречит действующему законодательству и международным обязательствам Российской Федерации», - сообщает Greenpeace.

Борьба за Югыд ва длится уже много лет. В последний раз «Голд Минералс», чтобы скрыть истинные намерения, попросила «урезать» ООПТ под видом ее «расширения» - присоединив с другой стороны гораздо менее ценные с точки зрения биоразнообразия участки.

- Несмотря на однозначный ответ Администрации Президента, лицензия «Голд Минералс» на разработку месторождения в границах нацпарка все еще действует, хотя и была приостановлена. И 25 лет опыта борьбы за сохранение парка показывает, что у лоббистов добычи золота на заповедных территориях завидное упорство и терпение, - пишут экологи.

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