Печорский судостроительный завод продают за 15,5 млн рублей

В Коми продают Печорский судостроительный завод. Стоимость покупки — 15,5 млн рублей. Объявление о продаже разместили на сайте «Авито».

Собственник продает 100 процентов акций завода. Сообщается, что инвестиции окупятся за 18 месяцев.

- Предприятие действующее, имеет регулярный объем заказов. Завод располагает собственным земельным участком, инженерным сооружением СЛИП, собственной акваторией в долгосрочной аренде , 4 крупнотоннажными портальными кранами, всем необходимым производственным оборудованием,14 объектами недвижимости. Имеется собственный флот из 21 плавсредства. Предприятие располагает металлофондом, требующий утилизации. Общий вес баржевого и иного металлического лома около 3500-4500 тонн,- написано в объявлении.

Напомним, что ранее на сайте «Авито» размещали объявление о продаже судов Печорского судостроительного завода.

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