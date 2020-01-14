«Говорили об автостопе, мол, нас убьют, закопают. Неправда» - сыктывкарка бросила работу и отправилась в путешествие по миру

Каково это встречать Новый год под пальмами, слушая треск гриля, на котором готовятся улитки, вспоминая с ностальгией северные морозы? Сыктывкарка Ирина Панова бросила работу и отправилась в долгое путешествие по миру с подругой. У них позади пол-России и пол-Азии, десятки тысяч километров и сотни новых друзей. О том, как бросить стабильную работу и на 180 градусов изменить жизнь, она рассказала «КП-Коми».

Жизнь «до»

Я была и.о. начальника планово-экономического отдела в крупной дорожной компании Сыктывкара. Но меня всегда манил необъятный мир. В какой-то момент я особо остро почувствовала – жалко тратить время, сидеть на одном месте. Идея о путешествиях окрепла летом 2018 года, когда я поделилась своими мыслями с подругой Леной. Она поддержала меня, я ушла с работы, и мы стали строить планы совместного странствия.

Не нужно быть сверхчеловеком, чтобы отправиться в путешествие. Конечно, каждому свойственно жить в своей зоне комфорта, а с возрастом она становится все уже. Наше желание увидеть мир было сильнее желания оставаться на одном месте. И мы поехали, чтобы увидеть другие культуры, а еще познать себя и понять, чем мы хотим заниматься по-настоящему.

Ирина с подругой детства Леной

Сначала родные и друзья отнеслись к этой идее скептически. За полгода до старта я поделилась своими планами с родителями – тяжелее восприняла мама. Мы много часов проговаривали ситуацию, зачем мне нужно путешествовать и почему это сделает меня счастливой. Друзья, узнав о том, что не увидят меня долгое время, огорчились, но потом смирились. Плюс ко всему, благодаря интернету, я всегда на связи для родителей и друзей.

Дорогой длинною

В путешествие мы отправились летом 2019-го. Я доехала до Москвы, где жила Лена, а затем мы пересекли Россию, Казахстан вдоль северной его границы с Россией, а потом выехали в сторону Новосибирска и Байкала, где стояли с палатками у озера. Затем отправились в Монголию, хотя первоначально сомневались, стоит ли туда ехать. Однако это решение оказалось верным – Монголия впечатлила нереальной кухней, уникальным заповедником, безумно красивыми скалами. Из Монголии мы на поезде доехали до Читы, а потом добрались до Владивостока, откуда улетели в Южную Корею. Поработав и отдохнув, отправились на Филиппины, откуда стартовали во Вьетнам. Временно осели там – отдыхали, работали и строили планы на дальнейшее путешествие. Затем отправились бороздить просторы Малайзии. А сейчас мы в Таиланде.

Ирина говорит, что не надо быть сверхчеловеком, чтобы отправиться в долгое путешествие.

Жизнь по карману и нет

Прежде чем отправиться в путешествие, мы подкопили денег. В Южной Корее нашли хорошую подработку – собирали яблоки, упаковывали их в пищевую пленку, собирали женьшень, выкашивали траву. Работая таким образом, за несколько недель нам удалось заработать 2000 долларов!

Во Вьетнаме, где тоже нашли небольшую подработку, я работала в ресторане, а Лена в аптеке. Но зарплаты в этой стране совсем маленькие: что заработал – то и проел. Мы же трудились, чтобы не скучно было сидеть дома.

Сколько нужно накопить, чтобы без страха путешествовать? На самом деле бюджет не имеет значения – чем меньше денег возьмете, тем раньше придется устроиться на работу.

Разные регионы – разные траты

В первый месяц, когда мы проехали автостопом весь Казахстан, Монголию и часть России, потратили всего 10 тысяч рублей. Дешевизна связана со многими факторами. Например, мы жили в палатке, в машинах, которые стопили, или останавливались у местных жителей через Couchsurfing (крупнейший гостевой онлайн-сервис– ред.). Еду готовили самостоятельно на горелке, иногда нас подкармливали водители. К тому же, Монголия и Казахстан довольно дешевые для путешественника страны. Но вот когда мы доехали до Владивостока, траты увеличились в несколько раз.

Это оказался дорогой город, в котором мы оставили сразу 10 тысяч рублей за неделю! Южная Корея тоже оказалась не самой дешевой страной. В первую неделю мы этого не ощутили, так как трудились и жили у работодателя. Но затем отправились в Сеул, где за неделю потратили около 50 тысяч рублей, они ушли на жилье, проезд и крупные покупки. Много денег потратили на перелеты в Филиппины и Вьетнам. Но в целом жизнь в этих странах недорогая: тепло, комфортно, фрукты на каждом шагу. Каждая страна диктует свои правила трат.

Не сворачивать с пути

Первые месяцы странствий полны энтузиазма – интересно и легко сходиться с людьми, без устали общаться. Но со временем от разговоров устаешь, хочется сделать паузу, отдохнуть от общения. Именно поэтому во время поездки нужно обязательно делать остановки. Например, осесть в одной стране, пожить немного, набраться сил и дальше в путь!

Ярких впечатлений во время путешествия было множество. Расскажу об одном – мы ночевали на Байкале с палатками, началась гроза. Мы думали, что озеро выйдет из берегов – так оно бушевало. От страха не сомкнули глаз и всю ночь придерживали палатку руками.

Новый год может быть и таким - под пальмами у моря

Благодаря путешествию обрела много новых навыков. Например, я научилась пользоваться скользкими тонкими китайскими палочками, есть улиток, жить без телефона (его украли) и еще много-много чего.

Жестких ситуаций и мыслей, что «пора валить домой», не было. Все-таки мы были готовы морально, ехали с четкими целями и сворачивать с выбранного пути не собирались. Да, случилась пара ситуаций, когда дальнобойщики, которые нас подвозили, намекали на нечто большее, чем просто общение. Но мы очерчивали границы, поэтому все заканчивалось хорошо. Путешественников чаще всего подбрасывают на авто хорошие люди, плохие просто не останавливаются.

Дома быть!

Путешествие помогло мне преодолеть стереотипы об автостопе, мол, это небезопасно: нас убьют, изнасилуют, закопают. Неправда. Люди везде хорошие. Если относишься по-доброму, то и тебе возвращается добро. Это касается не только России, но и любой из стран, где мы путешествовали.

Кусочек рая на земле

Например, в Монголии мы никак не могли остановить машину, так как авто ездит там очень редко. Спас незнакомый человек, который безвозмездно нас разместил в пустой квартире. В этих апартаментах мы жили три дня, пока не дождались попутного поезда. С тем молодым человеком мы до сих пор переписываемся, поддерживаем связь.

Путешествие повлияло и на качество общения. Так как мы ездим с Леной вдвоем, то научились слышать друг друга, быть спокойнее, терпеливее. Также благодаря странствию мы подтянули английский язык – без него за границей трудно, хотя язык жестов никто не отменял.

Скорее всего, этим летом мы вернемся в Россию, Сыктывкар. Так как до путешествия я активно занималась скалолазанием и альпинизмом, то уже на следующий сезон решила выбраться в горы. Однако мы с Леной еще не решили, что будем делать, когда вернемся домой. Сейчас мы даже не знаем, в какой стране хотели бы жить.

В путешествиях Ирина фиксирует невероятные закаты

5 правил жизни в путешествиях для новичков от Ирины Пановой

1) Самое трудное — сделать первый шаг. Со всеми остальными будет проще.

2) Чем меньше рюкзак, тем лучше.

3) Контролировать все невозможно. Иногда нужно отпустить ситуацию, и проблема решится сама собой.

4) Путешествие и отдых – не одно и то же. От путешествия сильно устаешь, поэтому обязательно какое-то время нужно побыть на одном месте, чтобы затем с новыми силами отправиться в путь. Как бы ни радовали и ни вдохновляли путешествия, жизнь в движении иногда утомляет.

5) Большинство людей в мире дружелюбны и открыты. Не бойтесь обращаться к ним за помощью.

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