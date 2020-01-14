«До июня можно валить в отпуск!»: сыктывкарцы обсуждают перекрытие Октябрьского проспекта

3 февраля перекроют Октябрьский проспект в Сыктывкаре для ремонта обветшавших водопроводных сетей. Водители бьют тревогу и говорят, что улица Индустриальная, куда направят основной поток машин, не справится с ним. Мэрия успокаивает - трассу ждет тщательный уход в ночное время.

Между тем, перекрытие главной городской магистрали остается темой №1 в соцсетях. Горожане пишут, что город на 100% встанет в пробках. Мы собрали мнение людей в одной подборке.

Что говорят водители такси: «До июня можно валить в отпуск»

В одном из популярных городских сообществ такси строят планы, как минимизировать убытки в связи с перекрытием Октябрьского проспекта.

- Надо поминутную тарификацию делать. Например, 5 рублей за минуту. Это чтобы не обидно было «пробочные» заказы брать, - пишет Роман С.

- Надо в час пик вообще на линию не выходить, - пишет Сергей М. Ему вторит другой водитель: «А смысла и не будет выходить на работу. Водители просто смекнут, что брать заказы на 150-200 рублей и везти клиента полтора часа невыгодно, и будут сидеть дома», - говорит Сергей М.

- Все заказы с Орбиты и на Орбиту будут в минус, - пишет Игорь Г.

- До июня можно валить в отпуск, - сделал вывод Сергей М.

Что говорят водители: «Сами бы проехали по своим объездным»

Простые водители боятся потери времени в гигантских пробках. Они уверены, что их избежать не получится - объездные дороги по-прежнему пугают автомобилистов ужасным состоянием. Смогут ли они выдержать большой поток авто? Это большой вопрос.

- Хотели ведь засыпать и «намораживать» Индустриальную. Теперь стало известно, что только ровнять будут. В итоге ничего не будет делаться! - пишет руководитель сообщества «Смотра» Алексей Воронюк.

- Октябрьский еще не перекрыли, а на улице Индустриальной уже пробки. Страшно представить, что будет дальше, - говорит Антон Д.

- Сами бы проехали по своим объездным - там передвигаться просто невозможно! - негодует Роман Р.

- На Индустриальной есть направление, а не дорога, которая по весне в каналы Венеции превращается, - делится мнением Артем З.

Жители Сыктывкара: «Подлатайте Индустриальную»

Жители Сыктывкара тоже с тревогой ждут 3 февраля, особенно те, кто живет в Эжве и Орбите. Оптимизма жителям столицы Коми не занимать. Однако он сдобрен большой долей иронии.

- Все будем кататься через Карла Маркса. Там ведь отличный «проспект» - пробок никогда не бывает и снег чистят без устали! - пишет Илья К.

- Орбита точно встанет. Благодаря ЖК «Атлантида» вечером постоянные пробки от поворота на нефтебазу. А тут еще вся Эжва поедет через Орбиту, - пишет Ольга Б.

Напомним, что Октябрьский проспект перекроют на полгода по двум причинам: чтобы отремонтировать асфальт и чтобы заменить ветхий водовод и канализацию.

С начала февраля на улицах Индустриальной и Карла Маркса вводится ограничение остановки техники, чтобы увеличить их пропускную способность. Также на улице Карла Маркса от улицы Печорской до Оплеснина и на улице Индустриальной от улицы Печорской до пересечения с Морозова и Орджоникидзе введут ограничение остановки авто по обеим сторонам трассы.

Улицу Индустриальную и объездную от ТРЦ «Макси» до Дырноса будут каждую ночь выравнивать грейдером. Также горожанам заблаговременно сообщат, как будет курсировать общественный транспорт.

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