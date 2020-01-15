2020-01-15T16:31:10+03:00
Общество

В Коми ищут очевидцев аварии, в которой погиб житель Печоры

У мужчины осталась маленькая дочка
Дарья ЮДИНА
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Фотография погибшего мужчины с личной страницы "ВКонтакте"Фотография погибшего мужчины с личной страницы "ВКонтакте"
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В Коми ищут очевидцев аварии, которая произошла на трассе СыктывкарУхтаПечораУсинск–Нарьян-Мар 3 января. В ДТП погиб житель Печоры. Сейчас его жена пытается разобраться в том, что тогда произошло.

Авария случилась примерно в 19 часов. На федеральной трассе УАЗ буксировал на гибкой сцепке Reno Sandero, за рулем которого сидел житель Печоры.

Дорога, по словам жены погибшего, была плохо почищена. Позже на трассе появился МАЗ. Заметив МАЗ, "буханка" попыталась сдать вправо. То, что в это время происходило с буксируемой им легковушкой, непонятно: то ли водитель попытался тоже сдать вправо, то ли его начало заносить. В итоге, печорца в иномарке вынесло на встречную полосу, прямо под грузовик. Он не выжил.

Сейчас идет доследственная проверка обстоятельств аварии. Жена погибшего, у которого осталась дочка-малютка, ищет очевидцев смертельного ДТП. Женщина просит сообщить, видел ли кто-нибудь, что в тот день случилось на месте происшествия. Возможно, аварию на видеорегистратор снял житель Коми или другого региона. Также жительница Печоры просит сообщить очевидцев об обстоятельствах до аварии: она хочет понять, на какой скорости двигался УАЗ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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