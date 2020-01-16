Логичный шаг или хитрый ход: политики и активисты Коми об отставке правительства и Дмитрия Медведева

Мы попросили нескольких известных политиков и политога Коми прокомментировать решение правительства России об уходе в отставку. Публикуем их мнения о главной новости вчерашнего дня.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Коми Дмитрий Шатохин:

Фото из архива Дмитрия Шатохина

- Для людей решение об отставке правительства было внезапным. Я думаю, совпали несколько факторов. Во-первых, президент в самом начале послания сказал, что у граждан страны имеется запрос на изменения, а многие члена правительства уже значительный срок работают на своих постах. Поэтому фактически это запрос начал реализовываться. Во-вторых, было бы логично, если озвученные изменения в структуре власти, нашли бы свое оперативное применение. Тем более в любом случае по новой конструкции (утверждение Госдумой членов правительства), было бы необходимо переподтвердить полномочия министров. В-третьих, давайте честно, маховик национальных проектов не заработал в полную меру. И тем, самым президент показал, что спрос за их реализацию будет самый жесткий.

Я бы хотел, чтобы все озвученные в послании президента моменты, прежде всего, отразились положительно на жизни жителей нашего региона. Политика и госуправление – это важно, но сейчас вопросы благосостояния, социального самочувствия должны стоят выше. Поэтому я жду, чтобы быстрее заработали демографические меры (материнский капитал, пособия семьям с детьми), классные руководители почувствовали прибавку, социальные контракты начали давать эффект, наше предпринимательское сообщество увидела бы, что перспективы есть и многие другие моменты. Вот такие хочется, чтобы ожидания были реализованы!

Координатор республиканского отделения партии ЛДПР Михаил Брагин:

Фото из личного архива КП

- Если президент делает глобальные перестроения во власти, то естественно должны быть и кадровые перестановки. Я считаю, что это право президента, не более и не менее. Наша партия всегда стояла на том, что назначение правительства — вопрос, за который отвечает президент. Он несет за это ответственность. Под кардинальные стратегические моменты развития России, которые вчера в своем послании обозначил президент, под эту новую конструкцию нужно и новое правительство. Поэтому в отставке правительства ничего сверхнеординарного нет.

Для Коми кардинально ничего не поменяется. Социальные выплаты, о которых говорил президент, это хорошо. Кусочек профицитного бюджета должен достаться регионам. Это неплохое дополнительное финансирование и социальная помощь. Сколько можно затягивать пояса? Если деньги есть, нужно потратить на благо людей.

Кадровая пертурбация (внезапный переворот в чем-нибудь, нарушение нормального хода явления, события, вызывающее замешательство — прим. редакции) и пертурбация в головах федеральных чиновников не означает резких изменений на региональном уровне. Сергей Анатольевич (Гапликов) продолжит свою карьеру в Коми. Стабильность никому не помешает, расшатывать её сейчас было бы неправильно. В ближайшее время мы поймем, какие шаги предпримем президент и в какую сторону двинется Россия.

Активист, член «Гражданского общества Республики Коми» Людмила Парначева:

Фото из архива КП

— Высшие эшелоны власти заметили недовольство общественности, его трудно не заметить. Они производят рокировки, чтобы успокоить население. Я считаю, что будут работать те же самые люди, что и ранее занимали руководящие посты, но эту информацию подадут под другим форматом для общества.

Независимый эксперт, политолог Георгий Моисеенко:

Фото 7x7-journal.ru

У меня такое впечатление, что после отставки правительства в Коми тоже начнется процесс транзита власти. Что такое транзит? Транзит власти — это изменения, то, что мы сейчас наблюдаем (уход в отставку правительства, назначение нового премьера). Президент сторонник стабильности, консерватор, транзит - нарушение стабильности. Например, он предлагает Думе несли реальную ответственность за управление страной, когда она будет назначать правительство. Если бы в России были развиты принципы демократии, это было бы неплохо.

Между тем, реформы президента в конечном итоге приведут к укреплению вертикали власти. Например, президент говорил о приоритете внутреннего права над международным, а разрыв с международным правом — это очень опасный ход, уход от демократии, от принципов развития цивилизованных стран.

Как решение об отставке может коснуться Коми? Вполне возможно, как концентрические круги по воде решение будет распространяться и на периферию, то есть и в Коми может произойти отставка правительства. Этого может и не случится, но я не исключаю, что произойдет дублирование процесса в центре у нас на месте.

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