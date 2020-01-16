2020-01-16T18:37:17+03:00
Общество

Реакция на отставку правительства России: сыктывкарцы думают, что все будет хорошо (видеоопрос)

К удивлению, большинство людей, которые решили поделится мнением не под запись, отметили, что роспуск правительства — это отлично
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Люди неоднозначно относятся к главной новости вчерашнего дняЛюди неоднозначно относятся к главной новости вчерашнего дняФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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15 января Дмитрий Медведев сообщил о роспуске правительства. Ошеломительную новость «КП» комментировали крупные эксперты и политики. Но что же о переменах на политическом небосклоне думают простые жители Коми? Корреспонденты вооружились фотоаппаратом и провели небольшой опрос на улицах Сыктывкара.

К удивлению, большинство людей, которые решили поделится мнением не под запись, отметили, что роспуск правительства — это хорошая новость. «Наконец Путин открыл глаза на правительство, которое ничего не делает» «Давно пора», «Надо было еще год назад министров распустить», - говорили они. Лишь одна девушка рассказала, что отставка Медведева ее не порадовала: «Жалко, он хороший юрист». В основном, люди говорили - «Поживем-увидим. Хуже точно не будем. А если будет лучше, то хорошо». Представляем вашему вниманию видеоопрос.

Видеоопрос на улицах Сыктывкара по поводу отставки правительства.

Кстати, эксперты тоже уверены, что роспуск правительства — это вполне логичный шаг. Так, сенатор Дмитрий Шатохин сказал, что причина эпохального решения в том, что «маховик национальных проектов не заработал в полную меру». То есть правительство не справилось со своими обязанности. А вот политолог Георгий Мойсеенко полагает, что ничего хорошего в переменах нет. Он считает, что в будущем они могут привести еще к большему укреплению вертикали власти. «Например, президент говорил о приоритете внутреннего права над международным, а разрыв с международным правом — это очень опасный ход, уход от демократии, от принципов развития цивилизованных стран», - говорит политолог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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