Следственный комитет России: «Глава МВД Коми задержан»

Глава МВД по Коми задержан сегодня, 16 января, по подозрению в получении взятки, о чем говорится на сайте СК РФ.

Источник уточняет, что уголовное дело в отношении Половникова возбуждено по материалам республиканского УФСБ. Известно, что руководителя МВД подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ). По делу продолжаться следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего и закрепление доказательной базы.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - говорится в сообщении.

Как «КП-Коми» уточнили в сыктывкарском суде материалы по этому уголовному делу в ведомство пока не поступали.

Напомним, что Виктор Половников возглавляет МВД по Коми с 2015 года. До этого он несколько лет занимал должность заместителя начальника ГУМВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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