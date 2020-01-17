2020-01-17T10:11:31+03:00
Общество

Сегодня Сыктывкарский городской суд изберет меру пресечения для главы МВД Коми

Виктора Половникова подозревают во взяточничестве
Дарья ЮДИНА
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Глава МВД Коми Виктор Половников. Фото с сайта МВД по КомиГлава МВД Коми Виктор Половников. Фото с сайта МВД по Коми
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Сегодня Сыктывкарский городской суд изберет меру пресечения для главы МВД Коми Виктора Половникова, сообщает пресс-служба ведомства. Заседание пройдет в 14 часов.

Напомним, что главу республиканского МВД задержали вчера. Виктора Половникова подозревают в получении крупной взятки. По неподтвержденным данным, вместе с ним задержали его заместителя Романа Хаславского.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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