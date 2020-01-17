Сегодня Сыктывкарский городской суд изберет меру пресечения для главы МВД Коми
Виктора Половникова подозревают во взяточничестве
Глава МВД Коми Виктор Половников. Фото с сайта МВД по Коми
Изменить размер текста:
Сегодня Сыктывкарский городской суд изберет меру пресечения для главы МВД Коми Виктора Половникова, сообщает пресс-служба ведомства. Заседание пройдет в 14 часов.
Напомним, что главу республиканского МВД задержали вчера. Виктора Половникова подозревают в получении крупной взятки. По неподтвержденным данным, вместе с ним задержали его заместителя Романа Хаславского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
За что задержали главу МВД Коми: версии
«КП» собрало информацию, что известно к этому часу по аресту высокопоставленного силовика (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU