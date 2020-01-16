За что задержали главу МВД Коми: версии

Сегодня, 16 января, в Сыктывкаре задержали руководителя МВД по Коми Виктора Половникова. В отношении него возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки. «КП» собрало информацию, что известно к этому часу по аресту высокопоставленного силовика.

Как утверждают источники «КП», по неподтвержденным данным, Виктору Половникову давали взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Называют общую сумму в 25 млн рублей. Кроме того, с задержанием Виктора Половникова связывают арест Фаяза Шабаева - экс-главы Федеральной службы по контролю наркотиков по Республике Татарстан: он стал посредником при передаче взятки в 10 млн рублей. Фаяза Шабаева задержали 19 декабря по обвинению в посредничестве при получении взятки, но ведомства официальных подробностей пока не сообщали.

Кроме того, предполагают, что главе МВД Коми давали взятку за «крышевание» строительства мусорного полигона на станции Шиес. 23 октября сотрудники МВД Коми сопровождали бензовозы на место, где хотят возвести самый большой в Европе мусорный полигон.

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак выдвигает версию о том, что информацию о взятках Виктора Половникова следственным органам сообщил именно Фаяз Шабаев. Также юрист, ссылаясь на свои источники, говорит о том, что вместе с Виктором Половниковым задержали его заместителя Романа Хаславского.

Виктора Половникова сейчас допрашивают в Следственном управлении СК России по Коми. Слушание для избрания меры пресечения пока не назначили (информация актуальна на 17 часов 16 января).

Кстати, начальник отдела информации и общественных связей МВДпо Коми Вера Железцова прокомментировать эту информацию не смогла. В беседе с корреспондентом «КП-Коми» она была лаконична: «У меня нет такой информации».

«КП-Коми» следит за ситуацией. Новость будет обновляться.

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