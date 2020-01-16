В Коми задержали главу МВД Виктора Половникова

В республике появилась информация о том, что министра внутренних дел Коми, генерала-майора полиции Виктора Половникова задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления. Об этом «КП-Коми» сообщил юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак.

Что говорит СК и МВД по Коми

Позже эту информацию подтвердил Следственный комитет России: на его официальном сайте опубликовали некоторые подробности. Сообщается, что Виктор Половников подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Подозреваемого задержали. Сейчас следователи вместе с сотрудниками регионального УФСБ изучают обстоятельства возможно совершенного преступления и собирают доказательства.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД по Коми Вера Железцова прокомментировать эту информацию не смогла. В беседе с корреспондентом «КП-Коми» она была лаконична: «У меня нет такой информации».

За что задержали: версии

Как утверждают источники «КП», по неподтвержденным данным, Виктору Половникову давали взятки за непривлечение к уголовной ответственности. Называют общую сумму в 25 млн рублей. Кроме того, с задержанием Виктора Половникова связывают арест Фаяза Шабаева - экс-главы Федеральной службы по контролю наркотиков по Республике Татарстан: он стал посредником при передаче взятки в 10 млн рублей. Фаяза Шабаева задержали 19 декабря по обвинению в посредничестве при получении взятки, но ведомства официальных подробностей пока не сообщали.

Кроме того, предполагают, что главе МВД Коми давали взятку за «крышевание» строительства мусорного полигона на станции Шиес. 23 октября сотрудники МВД Коми сопровождали бензовозы на место, где хотят возвести самый большой в Европе мусорный полигон.

Замглавы МВД Коми Роман Хаславский. Фото с официального сайта МВД Коми

Юрист фонда «Общественный вердикт» Эрнест Мезак выдвигает версию о том, что информацию о взятках Виктора Половникова следственным органам сообщил именно Фаяз Шабаев. Также юрист, ссылаясь на свои источники, говорит о том, что вместе с Виктором Половниковым задержали его заместителя Романа Хаславского.

Виктора Половникова на данный момент допрашивают в Следственном управлении СК России по Коми. Слушание для избрания меры пресечения пока не назначили (информация актуальна на 17 часов 16 января).

«КП-Коми» следит за ситуацией. Новость будет обновляться.

СПРАВКА «КП-Коми»

Виктор Половников начал служить в органах внутренних дел начал в 1984 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска Курганского облисполкома.

С 1990 по 1992 годы Виктор Половников занимал должности заместителя начальника, а затем начальника отделения уголовного розыска отдела внутренних дел Октябрьского райисполкома г. Кургана.

В течение последующих трех лет Виктор Николаевич был заместителем начальника Октябрьского территориального отделения милиции управления внутренних дел г. Кургана – начальником службы криминальной милиции.

В период с 1996 по 2001 годы Виктор Половников занимал должности заместителя начальника управления уголовного розыска управления внутренних дел Курганской области – начальника отдела по организации и раскрытию тяжких преступлений, а после – начальника первого отдела. С 2001 года и на протяжении семи лет Виктор Половников возглавлял Управление внутренних дел по г. Кургану. После этого был назначен заместителем начальника Управления внутренних дел Курганской области по экономической безопасности. С ноября 2011 года занимал должность заместителя начальника Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу – начальника полиции.

Указом Президента Российской Федерации № 236 от 8 мая 2015 года полковник полиции Половников Виктор Николаевич назначен Министром внутренних дел по Республике Коми. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР Виктор Половников награжден медалью «За отличную службу по охране общественного порядка».

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