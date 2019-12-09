Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая оставили под стражей

Сегодня, 9 декабря, Верховный суд Коми рассмотрел дело Николая Цхадаи. Адвокат экс-ректора Ухтинского государственного технического университета просил изменить меру пресечения для своего подзащитного. Но орган правосудия оставил решение городского суда в силе. Таким образом, Новый год Николай Цхадая встретит в СИЗО.

Сначала суд установил личность подозреваемого. Судья задала вопрос о состоянии здоровья. Николай Цхадая пожаловался на сердце. Судья озвучила доводы, которые привёл адвокат. Сторона защиты попросила орган правосудия изменить меру пресечения с реального ареста на домашний. Адвокат мотивировал просьбу аргументами о состоянии здоровья Николая Цхадаи и его заслугах и наградах. Также юрист поставил под сомнение то, что Николай Цхадая может как-то повлиять на следствие и сбежать за границу. У нынешнего президента ухтинского вуза нет недвижимости и родственников за рубежом. Адвокат считает, что закрыть путь в другие страны Николаю Цхадае можно, просто забрав загранпаспорт.

Юрист в речи упомянул о странных обстоятельствах, предшествовавших возбуждению уголовного дела. Адвоката удивило то, что взяткодатели ждали шесть лет, чтобы сообщить о преступлении. Касаясь двух других дел, сторона защиты заметила, что их возбудили исключительно после оценки сделок.

Прокурор парировала тем, что Николай Цхадая обвиняется в тяжких и особо тяжких преступлениях. По медицинским показаниям он может содержаться в СИЗО. Обвинитель указала на то, что экс-ректор УГТУ неоднократно выезжал в другие регионы России и в другие страны. К тому же, у него есть знакомые за рубежом и в структурах власти. Последним доводом стало то, что обвиняемый может повлиять на потенциальных свидетелей - сотрудников УГТУ. В итоге Верховный суд Коми оставил меру пресечения прежней. Николай Цхадая останется под стражей до 21 января включительно.

Напомним, что президента ухтинского вуза задержали 21 ноября. Николая Цхадаю подозревают в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и в растрате. 22 ноября Сыктывкарский городской суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде двух месяцев ареста.

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