Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая арестовали на два месяца

Сегодня в Сыктывкарском городском суде избрали меру пресечения для экс-ректора, а сейчас президента Ухтинского государственного технического университета Николая Цхадая. Суд удовлетворил ходатайство следователя: президента ухтинского вуза арестовали на два месяца. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что вчера Николая Цхадая задержали из-за подозрений в получении взятки в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. За день до этого в вузе выбрали ректора: им стал Руслан Агиней. Николай Цхадая входил в состав комиссии по выборам ректора. Бывший врио ректора и непризнанный официально кандидат на пост главы вуза Дмитрий Беляев полагает, что результаты выборов могут аннулировать из-за допущенных процедурных нарушений.

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