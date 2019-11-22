2019-11-22T19:27:13+03:00
Общество

Экс-ректора УГТУ Николая Цхадая арестовали на два месяца

Для него избрали меру пресечения
Дарья ЮДИНА
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Николай Цхадая во время выборов ректора УГТУ. Источник: фотобанк Центра СМИ УГТУНиколай Цхадая во время выборов ректора УГТУ. Источник: фотобанк Центра СМИ УГТУ
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Сегодня в Сыктывкарском городском суде избрали меру пресечения для экс-ректора, а сейчас президента Ухтинского государственного технического университета Николая Цхадая. Суд удовлетворил ходатайство следователя: президента ухтинского вуза арестовали на два месяца. Об этом "КП в Коми" сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, что вчера Николая Цхадая задержали из-за подозрений в получении взятки в особо крупном размере, растрате и злоупотреблении должностными полномочиями. За день до этого в вузе выбрали ректора: им стал Руслан Агиней. Николай Цхадая входил в состав комиссии по выборам ректора. Бывший врио ректора и непризнанный официально кандидат на пост главы вуза Дмитрий Беляев полагает, что результаты выборов могут аннулировать из-за допущенных процедурных нарушений.

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Реакции диаметрально противоположны (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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